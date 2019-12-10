С сегодняшнего дня в Азербайджане цифровизировано пенсионное обеспечение ряда лиц (версия 2)

10 декабря 2019 14:42 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - С сегодняшнего дня назначение ежемесячной президентской пенсии инвалидам войны и событий 20 Января, пособий и пенсий за инвалидность первой группы будет осуществляться в электронной форме.

Об этом сказал замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, эти е-системы охватят примерно более трех тысяч человек, таким образом за прошедший период текущего года электронизируются до 10 видов услуг социального обеспечения: «В ближайшие дни будут запущены новые системы е-назначения. По завершении процесса автоматизации будет осуществляться примерно до 180 тысяч назначений в год».

Керимов отметил, что на основании информационной базы портала "e-социал" на днях была представлена система новых «е-справок», таким образом, число услуг министерства «е-справка» достигло восьми, а до конца декабря этого года этот показатель будет доведен до 15. С сегодняшнего дня также запускается мобильное приложение «е-социал» для системы İOS.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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