Завтра в Баку будет ограничено движение на ряде дорог (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В связи с мероприятием по случаю 16-й годовщины со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева 12 декабря на ряде дорог Баку будет ограничено движение транспорта, сказал в среду Trend начальник отдела Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, 12 декабря с 8:00 и до окончания мероприятия будет полностью ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Парламента в направлении Аллеи почетного захоронения: "Движение транспорта будет ограничено и изменено на пересечении ул. Микаила Мушфига с просп. Гусейна Джавида, пересечении дорожной развязки на ул. Микаила Мушфига с просп. Метбуат, от ул. Мехти Гусейна, 1, т. е. от здания Телетеатра, а также на улицах за Милли Меджлисом в направлении просп. Парламента, т. е. на улицах Аббасгулу Аббасзаде, Иззета Набиева и Национального героя Шовгияра Абдуллаева".

Асадов отметил, что водителям и владельцам автомобилей рекомендуется по возможности меньше пользоваться личным автотранспортом в этом направлении. Тем, кто будет участвовать в церемонии поминовения памяти общенационального лидера, рекомендуется пользоваться общественным транспортом.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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