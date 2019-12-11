Фонд Гейдара Алиева продолжает оказывать необходимую помощь в лечении Огтая Гюльалыева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева как неправительственная организация с 2004 года оказывает необходимую поддержку гражданам в отдельных областях, в частности, в гуманитарной сфере, и деятельность в этом направлении продолжается и сегодня. Считая своей главной миссией поддержать каждого, кто нуждается в помощи, за прошедший период Фонд Гейдара Алиева только в сфере здравоохранения рассмотрел обращения десятков тысяч граждан, оказав соответствующую помощь. Фонд Гейдара Алиева воспринимает оказание помощи, в частности поддержку людей, находящихся в тяжелом положении, как свой гражданский долг, выбрав главной своей целью оказание необходимой помощи всем обратившимся людям, а не получение от этого политических дивидендов или превращение в источник пропаганды.

Как сообщает в среду Trend, Фонд Гейдара Алиева в настоящее время продолжает оказывать необходимую помощь в лечении правозащитника Огтая Гюльалыева, находящегося в коме в результате черепно-мозговой травмы

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