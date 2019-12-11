Фонд Гейдара Алиева продолжает оказывать необходимую помощь в лечении Огтая Гюльалыева (версия 3)

11 декабря 2019 13:52 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева как неправительственная организация с 2004 года оказывает необходимую поддержку гражданам в отдельных областях, в частности, в гуманитарной сфере, и деятельность в этом направлении продолжается и сегодня. Считая своей главной миссией поддержать каждого, кто нуждается в помощи, за прошедший период Фонд Гейдара Алиева только в сфере здравоохранения рассмотрел обращения десятков тысяч граждан, оказав соответствующую помощь. Фонд Гейдара Алиева воспринимает оказание помощи, в частности поддержку людей, находящихся в тяжелом положении, как свой гражданский долг, выбрав главной своей целью оказание необходимой помощи всем обратившимся людям, а не получение от этого политических дивидендов или превращение в источник пропаганды.

Как сообщает в среду Trend, Фонд Гейдара Алиева в настоящее время продолжает оказывать необходимую помощь в лечении правозащитника Огтая Гюльалыева, находящегося в коме в результате черепно-мозговой травмы

По поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой с 4 ноября Фонд оказывает соответствующую помощь в лечении Огтая Гюльалыева. Так, с целью поддержки лечения в Баку Огтая Гюльалыева в Баку были привлечены турецкие специалисты, а затем, учитывая желание членов семьи Огтая Гюльалыева продолжить его лечение в Турции, 6 ноября он, на основании поручения президента Фонда Мехрибан Алиевой, был отправлен специальным самолетом в Стамбул и помещен в клинику «Евразия». Через некоторое время семья Огтая Гюльалыева обратилась в Фонд по поводу его перевода в Американскую клинику. Помещенному 19 ноября в Американскую клинику в Стамбуле Огтаю Гюльалыеву была удалена внутричерепная гематома и проведена операция по шунтированию. На данный момент при поддержке Фонда Гейдара Алиева лечение Огтая Гюльалыева в Американской клинике продолжается.

Отметим, что по внутренним правилам Фонда Гейдара Алиева каждые десять дней лечебное учреждение представляет Фонду отчет о состоянии пациента. На основании этих отчетов, в соответствии с динамикой развития заболевания, Фонд принимает решение о принятии очередных мер, которые могут быть оказаны в связи с помощью со стороны Фонда.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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