Завтра в Баку ожидается дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, умеренный юго-восточный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью 4-7, днем 10-13, в Баку ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление 763 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди, местами туман, западный ветер.

Ночью 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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