"Карабах" сыграл вничью с "Дюделанджем"

13 декабря 2019 00:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" провел очередную игру в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против люксембургского "Дюделанджа", сообщает Trend.

Матч, который проходил на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, завершился со счетом 1:1.

Голы: Бугрен, 63 (0:1), Гейе, 90+1 (1:1).

Таким образом, после этой игры «Карабах» набрал пять очков и завершил групповой этап на третьем месте. "Дюделандж" набрал четыре очка и остался на последнем месте.

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