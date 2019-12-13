В Национальной арене гимнастики в Баку состоится красочное и увлекательное новогоднее шоу (ВИДЕО)

13 декабря 2019 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совсем мало времени осталось до потрясающего, яркого и захватывающего новогоднего шоу, которое будет представлено в Национальной арене гимнастики в Баку, сообщает Trend.

Федерация гимнастики Азербайджана, как всегда, обещает зрителям очень интересное и красивое новогоднее шоу. Зрители, которые посетят Национальную арену гимнастики 24 декабря, станут свидетелями невероятной красоты гимнастического представления с увлекательным сюжетом. Шоу, которое все ожидают с нетерпением, называется "Tarik Gimmaster və dostlarının sehrli sərgüzəştləri" ("Tarik Gimmaster и волшебные приключения его друзей").

Сюжетная линия шоу повествует о том, что путешествие Тарика и его друзей в поисках приключений в волшебный мир спорта, познание секретов его волшебства стали возможны благодаря силе дружбы. Жизнь главного героя Тарика в повествовании, которое оживят члены сборных команд по видам гимнастики, полностью меняется после того, как он попадает на Волшебную Арену Гимнастики. Тарик и его верные друзья Гамида и Рауф, с которыми он познакомился на Арене, отправляются в путешествие навстречу приключениям в волшебном мире спорта.

Красочные декорации, сменяющие друг друга прекрасные и очень интересные выступления участников шоу погрузят зрителей в путешествие в полный волшебства мир Тарика.

Шоу пройдет 24 декабря в 18:00 в Национальной арене гимнастики.

Билеты на шоу можно приобрести в кассе Арены и онлайн https://ticketing.mga.az/az/competition/76/#/buyticket

Билеты стоят 15, 20, 25 и 30 манатов.

Телефоны для справок: (+994 12/51) 566-96-99.

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