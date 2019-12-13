Министерство образования проводит разбирательства по жалобам граждан

БАКУ/Trend/ - В ноябре на «горячую» линию 146-2 министерства образования поступило 23 обращения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Эти обращения, поступившие из школ Баку, Шамахинского, Джалилабадского, Исмаиллинского, Сабираюадского, Имишлинского, Кельбаджарского, Гобустанского, Лянкяранского и Билясуварского районов, в основном связаны с конфликтными ситуациями между учителями и учащимися.

По поручению министерства, обращения были на месте рассмотрены с участием учащихся, их родителей и учителей.

Случаи, в которых факты, изложенные в обращениях, нашли свое подтверждение - в средних школах № 169, 322, 327 и специальной учебной школе № 3 города Баку, в средней школе села Гасымбейли Сабирабадского района, средней школе № 1 города Гёйтепе Джалилабадского района и средней школе села Сепаради Лянкяранского района, были вынесены на обсуждение педсовета этих школ.

За недочеты, проявленные в служебной деятельности, от работы было освобождено одно ответственное лицо, семерым были объявлены выговоры, материалы, собранные по трем обращениям, были отправлены в правоохранительные органы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.