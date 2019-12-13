Завтра в Баку местами туман, морось

13 декабря 2019 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами туман, морось, ветер южный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, днем - 9-12, в Баку ночью - 6-8, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, в восточных районах морось, ветер западный.

Ночью 3-7, днем 8-13, в горах 0-5, днем 2-6 градусов тепла.

В субботу и воскресенье на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятствующие метеочувствительным людям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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