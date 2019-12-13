«Aquavita» поддерживает баскетболистов! (ФОТО)

Завершился первый тур проходящего в Баку 27-го Чемпионата по баскетболу. Восемь команд, включая региональные клубы, борются за титул чемпиона в этом турнире. Матчи, вызвавшие большой интерес и поддержку зрителей, проходят на баскетбольной арене Азербайджанского Технического Университета.

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Следует отметить, что 27-й чемпионат страны был организован с рядом нововведений. В правилах чемпионата также были изменения. По новым правилам команды встречаются по круговой системе в 3 тура. За этим последует плей-офф, в котором примет участие каждый участник. На основной стадии будут проходить встречи между 1-й и 8-й, 2-й и 7-й, 3-й и 6-й, и 4-й и 5-й командами. Победители 1/4 финала продолжат борьбу за вознаграждение. Имя чемпиона будет объявлено в конце мая или начале июня.

По результатам первого тура чемпионата, «Зирве» БК впереди с 15 очками. Клубы "Гянджа", "Атом" и "Саркар" отстают от лидера всего на 2 очка. «Атлетик» с 12 очками, «Отскок» и «Хырдалан» с 11 очками и «80-е» с 8 очками завершают турнирную таблицу.

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