Адвокаты добровольно примкнут к проекту по оказанию юрпомощи жертвам бытового насилия – Анар Багиров

13 декабря 2019 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Адвокаты добровольно присоединятся к проекту по оказанию юридической помощи лицам, пострадавшим от бытового насилия.

Об этом председатель Президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров сказал на церемонии подписания трехстороннего Меморандума о взаимопонимании по оказанию юридической помощи лицам, пострадавшим от бытового насилия, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в рамках Меморандума, совместно с Коллегией адвокатов, Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей и ООН, предусмотрено осуществление цикла мер, призванных повысить профессионализм адвокатов именно по данному профилю:

«Среди адвокатов будет проведен отбор. Адвокаты добровольно присоединятся к этому проекту, таким образом, в этой сфере будут работать со специалистами в этой сфере. Тем самым лицам, пострадавшим от бытового насилия, будет обеспечена качественная юридическая помощь».

Он добавил, что и до этого адвокаты оказывали необходимую юридическую помощь по этим проблемам: «Однако мы предусматриваем эту деятельность как более комплексную. Уверен, что в результате сотрудничества трех структур мы сможем поднять это дело на более качественный уровень».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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