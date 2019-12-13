Мексика и Азербайджан укрепляют академико-дипломатическое сотрудничество (ФОТО)

13-го декабря Мексика и Азербайджан подписали Меморандум о Взаимопонимании в сфере академико-дипломатического сотрудничества между Министерством Иностранных Дел Мексиканских Соединенных Штатов, посредством Института Матиаса Ромеро, и Университетом АДА Министерства Иностранных Дел Азербайджанской Республики. Со стороны Мексики документ подписал посол Мексики в Азербайджане г-н Родриго Лабардини, со стороны же Университета АДА Министерства Иностранных Дел Азербайджанской Республики, исполнительный проректор Университета АДА г-н Фариз Исмаилзаде.

Меморандум несет цель продвижения сближения и двустороннего сотрудничества. В особенности, будет служить базой для формирования дипломатов и, таким образом, еще больше укрепит существующие между двумя Государствами связи. Помимо прочего, также документ облегчит участие молодых дипломатов в культурных и академических программах, предлагаемых обеими странами, обмен информацией и опытом в сфере академико-дипломатического образования, организацию конференций на темы, представляющие взаимный интерес, в рамках официальных визитов представителей одной Стороны в Государство другой Стороны, развитие совместных программ в сфере академико-дипоматического формирования, обмен публикациями на тему дипломатии, внешней политики, международных отношений и похожих сфер.

Посол Р. Лабардини и исполнительный проректор Ф. Исмаилзаде сошлись мнениями о том, что данный Меморандум, посредством формирования дипломатических поколений, так же как и развития академического и культурного сотрудничества, внесет вклад в укрепление дружеских отношений, существующих между двумя странами, и позволит лучше ознакомиться с внешней политикой обоих государств.

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