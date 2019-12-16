В Азербайджане будут штрафоваться лица, сдающие экзамен вместо другого абитуриента

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) призывает граждан соблюдать требования законодательства по приему в вузы и колледжи, а также в связи с другими экзаменами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

В ряде случае встречаются попытки добиться положительного результата на экзаменах абитуриентами, не сумевшими поступить в вузы на справедливых условиях.

«Это и попытки прийти на экзамен с мобильным телефоном, использование шпаргалок, попытка переписать, или когда вместо абитуриента, который должен сдать экзамен, на экзамен приходит другое лицо, или когда меняют вопросник или карту ответов. Эти правонарушения создают основания для привлечения к соответствующим видам ответственности.

Самым серьезным из указанных правонарушений является то, когда вместо лица, который должен участвовать в экзамене, экзамен сдает или пытается сдать другой человек», - сказали в ГЭЦ

В сообщении говорится, что для борьбы с подобными явлениями ГЭЦ осуществляет совместные мероприятия с другими структурами.

"Внесение в официальный документ, предоставляющий право на поступление в вузы и колледжи, сведений от имени другого лица, подпись от его имени и другие подобные действия должны квалифицироваться как фальсификация официального документа, в соответствии со статьей 320.1. УК Азербайджана", - отметили в ГЭЦ.

Напомним, что в качестве наказания в данной статье предусматривается штраф в размере от 3 000 до 6 000 манатов, исправительные работы, либо лишение свободы сроком до двух лет.

Принятие соответствующими структурами максимально суровых мер в отношении лиц нарушающих требования действующего законодательства в этой сфере будет продолжено.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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