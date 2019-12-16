Никто из учеников не пострадал - УОГБ о взрыве в Центре развития детей

16 декабря 2019 16:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Управление образования города Баку (УОГБ) распространило информацию в связи со взрывом, произошедшим в Центре развития детей № 7 в Гарадагском районе Баку.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на УОГБ, 16 декабря в 10:15 в Центре развития детей №7 в Гарадагском районе произошел взрыв.

Из-за отсутствия газопровода в здании Центра и неиспользования газа предполагается, что инцидент произошел в результате подземной утечки.

В результате происшествия пострадала и была доставлена в больницу замдиректора Центра Наргиз Аламова. После обследования и оказания первой помощи Аламова выписана домой. Никто из учеников не пострадал.

В связи с происшествием, руководство Центра немедленно проинформировало МЧС, ИВ Гарадагского района, Управление образования города Баку и другие соответствующие структуры.

Дополнительная информация о результатах расследования соответствующими структурами будет предоставлена.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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