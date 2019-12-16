В БГУ прошла демонстрация документального фильма «Вечная командировка» (ФОТО)

16 декабря 2019 16:13 (UTC+04:00)

В Бакинском государственном университете (БГУ) прошла демонстрация документального фильма «Вечная командировка», снятого Бакинским медиацентром при поддержке Фонда Гейдара Алиева, и главным продюсером которого является Арзу Алиева.

Открывая мероприятие, ректор БГУ Эльчин Бабаев рассказал о фильме «Вечная командировка», который был снят в рамках мероприятий, посвященных 100-летию органов дипломатической службы Азербайджанской Республики. Эльчин Бабаев отметил, что фильм рассказывает о судьбе делегации, отправленной на Парижскую мирную конференцию в январе 1919 года под руководством спикера парламента Алимардана Топчибашева, сыгравшего неоценимую роль в создании Азербайджанской Демократической Республики, которая занимает особое места в истории нашей государственности.

Творческая группа картины исследовала архивы в Баку, Тбилиси, Москве, Санкт-Петербурге и Париже, провела съемки, снимала встречи с учеными, изучающими миграцию азербайджанцев во Францию.

Ректор, обозначив Париж городом, связанный с создателями Азербайджанской Демократической Республики, миграцией азербайджанцев в последующий период, подчеркнул, что посещение во время первого официального визит общенационального лидера Гейдара Алиева во Францию ​​в 1993 году могилы Алимардана Топчибашева и советника азербайджанской делегации на Парижской мирной конференции, редактора газеты «Azərbaycan» (на русском) Джейхуна Гаджибейли сыграл важную роль в определении идеи фильма.

Ректор Эльчин Бабаев, отметив важную роль Фонда Гейдара Алиева в реализации проекта, поблагодарил Министерство иностранных дел и Бакинский медиа-центр за показ фильма в БГУ.

На мероприятии также выступили пресс-секретарь Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева и автор сценария фильма Муселлим Гасанов.

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  • В БГУ прошла демонстрация документального фильма «Вечная командировка» (ФОТО)
  • В БГУ прошла демонстрация документального фильма «Вечная командировка» (ФОТО)
  • В БГУ прошла демонстрация документального фильма «Вечная командировка» (ФОТО)
  • В БГУ прошла демонстрация документального фильма «Вечная командировка» (ФОТО)
  • В БГУ прошла демонстрация документального фильма «Вечная командировка» (ФОТО)
  • В БГУ прошла демонстрация документального фильма «Вечная командировка» (ФОТО)
  • В БГУ прошла демонстрация документального фильма «Вечная командировка» (ФОТО)
  • В БГУ прошла демонстрация документального фильма «Вечная командировка» (ФОТО)
  • В БГУ прошла демонстрация документального фильма «Вечная командировка» (ФОТО)
  • В БГУ прошла демонстрация документального фильма «Вечная командировка» (ФОТО)
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