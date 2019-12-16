В Азербайджане повысились стипендии 110 тыс. студентов - министр

16 декабря 2019 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в Азербайджане стипендии 110 тысяч студентов повысились, в среднем, на 20%.

Об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал, выступая на церемонии вручения государственных наград сотрудникам БГУ по случаю 100-летия вуза, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в 2019 году число студентов, обучающихся в вузах за счет госзаказа, выросло на 66% в сравнении с 2018 годом – от 12 300 до 20 500 человек.

Байрамов добавил, что в распоряжении главы государства о предоставлении стипендий еще 16 тысячам студентов, поставлены конкретные задачи на последующие годы. Так, в 2019-2020 академическом году в образовательной системе стипендии будут получать минимум 45%, в последующие годы — не меньше 50% студентов.

Министр добавил, что в 2019 году свыше 2000 студентов I и II групп инвалидности получили право на обучение за государственный счет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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