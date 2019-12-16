В этом году около 5 тыс. лиц поступили в вузы Азербайджана вне конкурса — министр

16 декабря 2019 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году около пяти тысяч лиц поступили в вузы Азербайджана вне конкурса.

Об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал, выступая на церемонии вручения государственных наград сотрудникам БГУ по случаю 100-летия заведения, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, более 100 талантливых представителей азербайджанской молодежи получили право обучаться в различных вузах Азербайджана по результатам республиканских и международных олимпиад, международных соревнований в сферах искусства и спорта.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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