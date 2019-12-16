Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония открытия очередного двора в рамках реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой проекта «Наш двор», направленного на благоустройство неремонтированных дворов.

Как сообщает Trend, в открытии двора, а также в массовой акции посадки деревьев, проведенной во время мероприятия, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Обновленный двор охватывает многоэтажные дома по улице Мамедали Шарифли, 84, 86, 88, 90 и 92 Низаминского района, в которых проживают около 1 300 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, и эффективной организации досуга для молодежи, в том числе создании привычки регулярно заниматься спортом, на территории построены площадка с искусственным покрытием для мини-футбола, шахматная площадка, детские игровые площадки, установлены спортивные сооружения. Помимо этого, на территории установлены 14 беседок, многочисленные скамейки и мусорные баки, отремонтирован и полностью оборудован дом для проведения торжественных и поминальных церемоний.

С учетом пожеланий жителей установлены новые фонарные столбы, полностью отремонтированы фасад и подъезды зданий, а также в подъездах установлены новые железные двери и пластиковые окна. Наряду с восстановлением существующего озеленения, на территории дополнительно посажены 50 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 9 тысяч квадратных метров. С целью обеспечения удобства населения установлены камеры видеонаблюдения и пожарные гидранты.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.

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