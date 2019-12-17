В Азербайджане будут созданы центры для пенсионеров

17 декабря 2019 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется создать около десяти Центров для лиц, достигших пенсионного возраста.

Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал, выступая на конференции на тему «Сотрудничество с НПО в сфере социальных услуг, достижения и перспективы», сообщает во вторник Trend.

По его мнению, эта сеть должна охватить все районы страны.

"Как минимум в 60 районах страны есть серьезная необходимость в создании таких центров", - сказал Бабаев.

Министр отметил, что существует всего 10-15 Сурдологических центров и столько же центров для детей со слабым зрением: "Они должны быть в каждом районе. Несмотря на наличие 70 Круглосуточных центров обслуживания, в увеличении их числа также ощущается большая необходимость. Один такой Центр в лучшем случае может обслужить 30-50 детей, и понятно, что это не может удовлетворить нужды всего района. Поэтому поддерживаем все инициативы и заинтересованы в совместном сотрудничестве", - сказал Бабаев.

Министр добавил, что доработка законодательства и совместные проекты могут помочь в развитии этого сегмента.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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