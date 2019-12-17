Со следующего года в Азербайджане могут внедрить выездные социальные услуги - минтруда

17 декабря 2019 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Руководствуясь международной практикой, со следующего года планируется применение модели по оказанию выездных социальных услуг.

Об этом сказал журналистам замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, практически во всех регионах Азербайджана осуществляются различные социальные проекты: «К ним привлечены порядка 1500 человек. В течение года посредством социальных заказов услуги были оказаны более, чем 10 тысячам граждан. Второго декабря глава государства выделил дополнительные средства для совершенствования социальной инфраструктуры, что позволит нам расширить охват социальных проектов, и в то же время усилить социальную инфраструктуру».

Керимов отметил, что посредством социальных учреждений в течение года стационарные услуги оказываются примерно 15 тысячам граждан. В то же время в социальных учреждениях находятся более 1000 граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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