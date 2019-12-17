В Азербайджане объявлены нерабочие дни в 2020 г

17 декабря 2019 16:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана утвердило производственный календарь на 2020 год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью ведомства.

Нерабочими днями в 2020 году объявлены: 1-2 января (Новый год), 20 января (День всенародной скорби), 8 марта (Международный женский день), 20, 21, 22, 23, 24 марта - праздник Новруз, 9 мая (День победы над фашизмом), 24,25 мая (праздник Рамазан), 28 мая (День Республики), 15 июня (День национального спасения), 26 июня (День ВС Азербайджана), 31 июля, 1 августа (праздник Гурбан), 9 ноября (День Государственного флага) и 31 декабря (День солидарности азербайджанцев мира).

В пятидневной рабочей неделе нерабочими будут 3,6 января, 9,25, 26 марта, 11,26 мая и 3 августа, в шестидневной – 3 января, 9,25 марта и 26 мая.

В феврале 29 дней, и 2020 год считается високосным (366 дней).

День выборов (референдума) на проводимой территории считается нерабочим.

День выборов устанавливается в соответствии с законодательством.

Распоряжением Президента Азербайджана от 5 декабря 2019 года «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджана пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана» внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджана назначены на 9 февраля 2020 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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