Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию об Эльвине Исаеве

18 декабря 2019 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию об условиях содержания Эльвина Исаева.

Как сообщил Trend в среду глава пресс-службы структуры Эльдар Султанов, Исаев был помещен в Следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы: «Как сообщалось, гражданин Азербайджана Эльвин Ильтихам оглу Исаев 12 декабря 2019 года был депортирован в Азербайджан за нарушение требований миграционного законодательства Украины. По уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры, в его отношении решением Насиминского районного суда от 22 августа 2019 года была избрана мера пресечения в виде ареста. 14 декабря он был помещен в Следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы".

Султанов отметил, что право на защиту Эльвина Исаева, обвиняемого по уголовному делу, возбужденному 15 августа 2019 года в Генпрокуратуре по соответствующим статьям УК Азербайджана по фактам открытых антигосударственных призывов, а также призывов к массовым беспорядкам на территории Азербайджана, полностью обеспечено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства: "В присутствии адвоката адвокатского бюро №12 г. Баку Гюляры Ильясовой ему было предъявлено обвинение, разъяснены суть обвинения, права и обязанности как обвиняемого лица. В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные меры по установлению всех участников преступления с проведением полного, всестороннего и объективного следствия по уголовному делу. Условия содержания и самочувствие Эльвина Исаева нормальные».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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