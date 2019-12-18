Завтра в Азербайджане будет до 16 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, умеренный юго-западный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем - 11-15, в Баку ночью - 6-8, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 771 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 65-75, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 2-7, днем - 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 6-11 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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