Организованное в Шамахы семейное мега-шоу "Джыртдан и волшебный халат" подарило детям прекрасные, радостные моменты (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 18 декабря по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Шамахинском олимпийском центре прошло семейное мега-шоу "Джыртдан и волшебный халат", которое было встречено с большим интересом со стороны тысяч детей и сопровождающих их родителей, сообщает Trend.

Мега-шоу подготовлено на основе персонажей азербайджанских национальных сказок. Проект, реализованный по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, знакомит детей с незабываемыми веками героями азербайджанских сказок, о которых они слышали от своих бабушек, способствует, в процессе наблюдения за приключениями Джыртдана, его борьбой со злом, с черными силами, формированию у них таких прекрасных человеческих качеств, как доброта, милосердие, сопереживание.

Перед началом мероприятия режиссер мега-шоу Ильхам Гасымов сказал: "Премьера сказочного мира Джыртдан прошла успешно. По предложению Лейлы Алиевой было решено показывать шоу по всему Азербайджану. В этих целях мы, в составе группы из 20 человек, начали тур по городам Азербайджана. Мы впервые показали шоу в Гусаре. За два дня мы провели шесть сеансов и в каждом их них участвовали 2600 человек. Сегодня мы в Шамахы. Надеюсь, что шоу и здесь пройдет прекрасно".

Основная цель проекта заключается в том, чтобы рассказать детям о волшебном мире наших любимых сказок и их персонажах.

В трех сеансах мега-шоу, представленных за три дня, выступили десятки актеров, в том числе Ильгар Ибрагимов (Джыртдан), Нурана Гусейнова (Тыг-тыг ханум), Джумшуд Зейналов (Див), Шамиль Ибрагимли (Меликмамед), Фируза Балаева (Ведьма), Рамиль Мамедов (Колдун). Джыртдан, победивший черные силы благодаря своей доброте, даровал зрителям прекрасные переживания. Падающие с неба звезды, блуждающие по небу вместе с Джыртданом феи уводили зрителя в волшебный мир сказок. В финале, околдованный черными силами, Новый год, возвращается.

Жительница села Чархан - десятилетняя Камала Мусазаде сказала, что с большим интересом смотрела мега-шоу. "Мне понравилось представление. Как будто это я была рядом с Джыртданом! Благодарю тех, кто подарил мне этот день!", - сказала она.

Ученица пятого класса из села Хамьяли Сафия Оруджева сказала, что она была поражена представлением: "Как будто я побывала в мире сказок! Я очень полюбила Джыртдана и я стану такой же доброй, как и он!"

"Актеры сыграли великолепно! Это было интересно не только для маленьких, но и для меня. Они разбудили воспоминания о наших любимых сказках, которые мы помним с малых лет. Я как будто на время вернулась в детство. Спасибо Лейле Алиевой за такой замечательный проект!", - сказала жительница села Гёйлер 62-летняя Марфуя Рагимова, которая пришла на представление вместе с внучкой.

Побывавший на мега-шоу с пятилетним внуком 69-летний Миргасым Сулейманов, делясь впечатлениями о представлении, отметил, что этот проект дает возможность детям лучше узнать героев сказок, таких как Джыртдан, Меликмамед.

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