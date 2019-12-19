Компания "Opalus Partners Group" провела очередное мероприятие "HR Meetup" (FOTO)

Очередное мероприятие "HR Meetup" организованное компанией "Opalus Partners Group" в формате завтрака прошло 17 декабря 2019 года в отеле JW Marriott Absheron Baku.

На встрече, руководители подразделений по Человеческим Ресурсам (ЧР), ведущих компаний выступили с презентациями по ЧР и провели обсуждения. Глава компании "Opalus Partners Group" Чимназ Гасымова сообщила, что в спонсируемом SOCAR AQŞ мероприятии приняли участие представители 35 компаний действующих в Азербайджане. Данное мероприятие представляет очень большую значимость в плане обмена опытом руководителей ЧР.

Сотрудники «KapitalBank»а Фаргана Мамедова, «SOCAR AQŞ» Севиндж Гусейнова, «RabitаBank»а Рена Гасанзаде, «Ernst and Young» Самира Шабанова поделились своим опытом. Большой интерес участников вызвала подготовленная «KapitalBank», «RabitаBank» и «Opalus Partners Group» и проведенная в заключении встречи лотерея с вручением подарков выигравшим.

Напомним, что, основной цель организуемых “Opalus Partners Group” встреч "HR Meetup" является привлечение специалистов по Человеческим Ресурсам, проведение обмена мнениями по разным темам в этой области, знакомство с инструментами ЧР применяемыми в различных компаниях.

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