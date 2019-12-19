В Азербайджане будут разработаны стандарты по 1000 профессиям

19 декабря 2019 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Одним из направлений социальных реформ, которые проводятся в стране, является повышение качества трудовых ресурсов и эффективности рынка труда. Поэтому очень важна разработка и внедрение профессиональных стандартов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабинет министров.

Для изучения потребностей в профессиональных навыках работников в различных сферах экономики, проведения обсуждений и принятия решений по разработке профессиональных и квалификационных стандартов будут созданы отраслевые комиссии. Главной задачей комиссий будет координация деятельности государственных органов, учебных заведений, работодателей и профсоюзов. Планируется, что отраслевые комиссии будут функционировать в 14 сферах экономики.

Профессиональные и квалификационные стандарты - это нормативные документы, необходимые для повышения производительности труда, признания полученных знаний и опыта.

По анализу рынка труда выяснилось, что в стране необходимо разработать профессиональные и квалификационные стандарты в среднем по 1000 профессиям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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