Агентство пищевой безопасности обратилось к потребителям

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана уделяет особое внимание участию потребителей в процессе обеспечения продовольственной безопасности, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Информация, поступающая от граждан во время проводимых проверок, имеет особое значение, каждое обращение и жалоба, поступающая на call-center – «1003» Агентства, принимается во внимания и оперативно решается. В деле усиления общественного контроля важно участие каждого потребителя.

Агентство раз просит граждан не оставаться равнодушным к негативным случаям в связи с пищевой безопасностью и сообщать на call-center – «1003» Агентства информацию в случаях, когда они сталкиваются с нарушениями в данной сфере.

Линк для видеоролика: https://www.youtube.com/watch?v=AlpwklbcEqc

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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