Ограничена деятельность одного из бакинских ресторанов

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана провели проверку в ресторане «Sofra» ООО «Yıldız Сatering», расположенного на Московском проспекте в Насиминском районе Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.
В ходе проверки было установлено, что на предприятии не соблюдались требования нормативных документов в области пищевой безопасности, грубо нарушались санитарные нормы и правила.
Было установлено, что на предприятии не осуществлялись профилактические работы против насекомых и грызунов, дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные работы.
В ходе проверки выяснилось, что санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние кухонной зоны не соответствует требованиям нормативных документов.
В связи с этим было принято решение об ограничении предоставления услуг предприятием общепита в рамках требований законодательства.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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