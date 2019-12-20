Ограничена деятельность одного из бакинских ресторанов

20 декабря 2019 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана провели проверку в ресторане «Sofra» ООО «Yıldız Сatering», расположенного на Московском проспекте в Насиминском районе Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе проверки было установлено, что на предприятии не соблюдались требования нормативных документов в области пищевой безопасности, грубо нарушались санитарные нормы и правила.

Было установлено, что на предприятии не осуществлялись профилактические работы против насекомых и грызунов, дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные работы.

В ходе проверки выяснилось, что санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние кухонной зоны не соответствует требованиям нормативных документов.

В связи с этим было принято решение об ограничении предоставления услуг предприятием общепита в рамках требований законодательства.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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