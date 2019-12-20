При строительстве новостроек в Азербайджане необходимо озеленять придомовую территорию

20 декабря 2019 17:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - К новопостроенным зданиям в обязательно порядке предъявляется требование о том, чтобы 25 процентов придомовых территорий был озеленены.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал начальник Управления государственной экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Гамбаров, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, приветствуются пилотные проекты, осуществляемые для строительства современных и удобных зданий на месте снесенных старых, однако, во время их реализации должны учитываться все экологические требования: «Таким проектам мы даем положительное заключение при соблюдении требования посадить больше деревьев вместо тех, которые были срублены на территории строительства. То есть, предъявляется требование, что 25 процентов территории, проект которой представлен, составляли зеленые насаждения. К примеру, если на территории в 200 квадратных метров будут вестись строительные работы, то после общественного слушания мы даем положительное заключение с условием, что на 25 процентах территории - то есть на 50 квадратных метрах, обязательно должны быть посажены деревья. Если нет места для высадки деревьев и строительство охватывает небольшую территорию, то после общественного слушания и консультаций строительству выдается заключение с требованием создать зеленую полосу на других пустующих участках».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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