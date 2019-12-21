В воскресенье утром в Баку местами ожидается туман и морось

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром местами возможен туман, морось, ветер южный, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью 4-7, днем 9-11, в Баку ночью 4-6, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 764 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, в некоторых местностях туман, в восточных районах ожидается морось, западный ветер.

Ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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