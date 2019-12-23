В Азербайджане завершились голосования в связи с муниципальными выборами

БАКУ /Trend/ - Голосования в связи с муниципальными выборами завершились на всех избирательных участках Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, в настоящее время на избирательных участках идет процесс подсчета голосов.

Отметим, что сегодня в Азербайджане прошли муниципальные выборы. В итоге в 1606 муниципалитетов должны быть избраны 15 156 человек.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов, 13 партий выдвинули своих кандидатов.

Голосование прошло на 5049 избирательных участках по 118 избирательным округам.

За муниципальными выборами наблюдали 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.

В связи с муниципальными выборами 23 декабря был объявлен в Азербайджане нерабочим днем.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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