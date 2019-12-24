В БГУ награждены победители «Межшкольной астрономической олимпиады» (ФОТО)

24 декабря 2019 11:31 (UTC+04:00)

В Бакинском государственном университете (БГУ) прошла церемония награждения победителей «Межшкольной астрономической олимпиады», проведенной в вузе.

Главная цель проекта - повысить интерес учащихся к области астрономии, поощрение интереса общества к этой области с тем, чтобы ей в системе образования уделялось больше внимания, создание конкурентной среды.

По решению Оргкомитета олимпиады лучшие результаты показали 3 ученика - Хикмет Гюлалиев, Ряван Гулузаде и Айхан Сулейманзаде, завоевавшие 1-е место. Вторыми стали четверо - Тогрул Мамедов, Ряшад Рагимзаде, Нахид Алиев, Шуэйиб Асланлы.7 учеников - Азер Рзаев, Рияд Алипашалы, Вагиф Алиев, Эльшад Искендерли, Эльхан Хагвердиев, Мурад Гасанов и Рамин Гасымлы поделили третье место.

Директор Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА, член-корреспондент НАНА Намик Джалилов, поздравляя победителей, выразил уверенность в том, что приобретенный ими опыт приведет к еще большим успехам на будущих олимпиадах.


Все участники олимпиады награждены подарками и сертификатами, а победители - также дипломами и специальными призами. На церемонии награждения присутствовали родители участников соревнования.

Организаторами олимпиады, прошедшей в рамках III конкурса грантов по развитию и инновациям Министерства образования, являются БГУ, Республиканский центр развития детей и молодежи, Шамахинская астрофизическая обсерватория и Планетарий Туси-Бохм.

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  • В БГУ награждены победители «Межшкольной астрономической олимпиады» (ФОТО)
  • В БГУ награждены победители «Межшкольной астрономической олимпиады» (ФОТО)
  • В БГУ награждены победители «Межшкольной астрономической олимпиады» (ФОТО)
  • В БГУ награждены победители «Межшкольной астрономической олимпиады» (ФОТО)
  • В БГУ награждены победители «Межшкольной астрономической олимпиады» (ФОТО)
  • В БГУ награждены победители «Межшкольной астрономической олимпиады» (ФОТО)
  • В БГУ награждены победители «Межшкольной астрономической олимпиады» (ФОТО)
  • В БГУ награждены победители «Межшкольной астрономической олимпиады» (ФОТО)
  • В БГУ награждены победители «Межшкольной астрономической олимпиады» (ФОТО)
  • В БГУ награждены победители «Межшкольной астрономической олимпиады» (ФОТО)
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