Завтра в Азербайджане ожидается снегопад

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами туман, ветер юго-западный, временами с усилениями, передает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 6-10, днем 12-16, в Баку ночью 7-9, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-75, днем 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, но ночью в некоторых северных и западных районов ожидаются осадки, снегопад. Местами туман, ветер западный, местами с усилениями.

Температура воздуха ночью 0-5, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 1-6, днем 6-11 градусов тепла.

Временами усиливающийся на Абшеронском полуострове южный ветер может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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