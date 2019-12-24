Новая автодорога М1 Баку-Губа-госграница России будет скоро введена в эксплуатацию – Шахин Мустафаев

ГУСАР /Trend/ - Новая автомобильная дорога М1 Баку-Губа-госграница России, являющаяся частью международного транспортного коридора Север-Юг, будет скоро введена в эксплуатацию.

Об этом вице-премьер Шахин Мустафаев сказал на церемонии открытия моста через реку Самур, сообщает во вторник Trend.

По его словам, эта дорога вдвое сократит время грузоперевозок по коридору Север-Юг: «Аналогичная автомагистраль уже сдана в эксплуатацию, и в скором времени будет открыта и новая автомагистраль. Обе дороги огибают населенные пункты».

Мустафаев добавил, что новый мост также придаст импульс развитию туризма: «За 10 месяцев этого года из России в Азербайджан приехало более 900 тысяч туристов, 70% из которых воспользовались наземным транспортом».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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