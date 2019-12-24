Новая автодорога М1 Баку-Губа-госграница России будет скоро введена в эксплуатацию – Шахин Мустафаев

24 декабря 2019 14:42 (UTC+04:00)

ГУСАР /Trend/ - Новая автомобильная дорога М1 Баку-Губа-госграница России, являющаяся частью международного транспортного коридора Север-Юг, будет скоро введена в эксплуатацию.

Об этом вице-премьер Шахин Мустафаев сказал на церемонии открытия моста через реку Самур, сообщает во вторник Trend.

По его словам, эта дорога вдвое сократит время грузоперевозок по коридору Север-Юг: «Аналогичная автомагистраль уже сдана в эксплуатацию, и в скором времени будет открыта и новая автомагистраль. Обе дороги огибают населенные пункты».

Мустафаев добавил, что новый мост также придаст импульс развитию туризма: «За 10 месяцев этого года из России в Азербайджан приехало более 900 тысяч туристов, 70% из которых воспользовались наземным транспортом».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Шахин Мустафаев: Товарооборот между Азербайджаном и Россией за 10 месяцев вырос на 23%
Экономика 14:38
Состоялось открытие моста на реке Самур между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
Экономика 12:49
В Баку открылся фармацевтический завод
Бизнес 9 декабря 18:43
Азербайджан и Россия подписали программу сотрудничества в сфере туризма
Бизнес 9 декабря 14:34
Шахин Мустафаев: Азербайджан инвестировал в Россию свыше $1,2 млрд
Бизнес 9 декабря 13:39
Шахин Мустафаев возглавил Комиссию по безопасности дорожного движения Кабмина
Политика 7 декабря 17:52
Лента новостей
"Азеркосмос" и Azam TV подписали соглашение о предоставлении услуг DTT в Танзании
ИКТ 15:15
Президент Ильхам Алиев принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта
Политика 15:12
Узбекистан официально присоединился к Международной конвенции по карантину и защите растений
Бизнес 15:04
Нефть остается в плюсе в надежде на снижение запасов сырья в США
Энергетика 15:03
Азербайджанская IT компания подвела итоги года
ИКТ 14:59
ПЕА: Муниципальные выборы послужат дальнейшему развитию демократии в Азербайджане
Политика 14:59
ИрАэро открыла новый рейс в Узбекистан
Транспорт 14:57
Модернизация КПП на границе Казахстана и Кыргызстана обойдется свыше $13 млн
Транспорт 14:55
В Азербайджане добыто свыше 30 млн тонн нефти
Энергетика 14:47