АПБ Азербайджана усилит контроль за незарегистрированными субъектами предпринимательства

24 декабря 2019 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В январе 2020 года Агентство пищевой безопасности усилит контроль за не прошедшими регистрацию субъектами предпринимательской деятельности, функционирующих в сфере пищевой безопасности, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

С этой целью будут проведены мероприятия по усилению контроля и деятельность выявленных незарегистрированных предприятий будет ограничена. Из оборота будет выведена их продукция, за осуществление незаконной деятельности будут наложены административные санкции. В данной связи Агентство призывает предпринимателей за короткое время пройти регистрацию.

Субъекты, прошедшие регистрацию, будут включены в реестр пищевой безопасности и им будет вручена «выписка из реестра пищевой безопасности».

Поскольку регистрация в сфере пищевой безопасности бессрочна, это создает широкие возможности для работы указанных субъектов.

Субъекты, прошедшие регистрацию, налаживают сотрудничество с Агентством, информируются о новшествах в сфере пищевой безопасности, новых правилах и нормах, отвечающих международным требованиям, совершенствуется выход на внутренний и внешний рынок их продукции и услуг, в то же время им предоставляется возможность пользоваться услугами Института пищевой безопасности.

Госпошлина за выдачу выписки из регистрационного реестра пищевой безопасности субъектов, функционирующих в сфере пищевой безопасности, стоит 150 манатов, внесение изменений в реестр в зависимости от сферы деятельности – 50 манатов, выдача дубликата выписки из реестра – 10 манатов.

Регистрация пищевой безопасности проводится один раз и выписки из реестра предоставляются бессрочно.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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