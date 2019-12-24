Билал Эрдоган: Мы хотим популяризировать човган и в Турции (ФОТО)

24 декабря 2019 18:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе Культурного фестиваля этноспорта в октябре мы совместно с Федерацией конного спорта Азербайджана продемонстрировали Карабахских скакунов. Представители федерации тогда предложили мне посмотреть национальную игру Азербайджана човган.

Об этом во вторник сказал Trend президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган.

"Мы прибыли, чтобы посмотреть национальную игру Азербайджана - човган. Ранее мы также приняли участие в Фестивале кочевой культуры в Гедабейе. Мы поддерживаем все традиционные виды спорта тюркского мира", - сказал Билал Эрдоган.

Он отметил, что Федерация конного спорта Азербайджана очень близка к тому, чтобы стать членом представляемой им организации.

"Мы работаем в направлении того, чтобы и Азербайджан стал членом Всемирной конфедерации этноспорта. В организации представлены 12 стран. Азербайджан будет приглашен на форум, который пройдет в феврале будущего года в Анталье. В мероприятии примут участие представители около 60 стран.

Мы хотим продвигать човган и в Турции. Также есть возможность внести эту игру в этноспортивные соревнования, которые проводятся в Турции. Човган вид спорта, который был предан забвению в Анатолии на протяжении более чем 200 лет. Но мы хотим возродить човган, как и борьбу, как наши отечественный вид спорта", - сказал Билал Эрдоган.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Билал Эрдоган: Мы хотим популяризировать човган и в Турции (ФОТО)
  • Билал Эрдоган: Мы хотим популяризировать човган и в Турции (ФОТО)
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