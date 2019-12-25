В Бакинской Высшей Школе Нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году. В мероприятии приняли участие руководство, преподаватели, административные работники и студенты БВШН.

Перед началом мероприятия был озвучен гимн Азербайджанской Республики.

Открывая официальную часть мероприятия вступительной речью, ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил от всего сердца всех учителей, работников и студентов Высшей Школы с Днем солидарности азербайджанцев мира и наступающим новым 2020-ым годом и пожелал им успехов в новом году.

Ректор отметил, что День солидарности азербайджанцев мира, который отмечают с 31 декабря 1989 года, - это праздник, играющий важную роль в создании единства и солидарности со всеми азербайджанцами, проживающими в разных странах.

«Уходящий 2019 год является одним из знаковых для нашей страны и нашего народа. В результате проведения целенаправленной политики, усилилось динамичное развитие нашей страны, повысилась ее международная репутация, укрепилось благосостояние нашего народа. Этот год был успешным и для нефтегазового сектора. Празднование 70-летия легендарных «Нефтяных Камней», ввод в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP) вошли в историю как важные события в области энергетики. 2019 год также был одним из успешных для Бакинской Высшей Школы Нефти, которая является высшим учебным заведением, готовящим высококвалифицированных инженеров для энергетического сектора. В этом году наша школа также успешно продолжила свою миссию по подготовке профессиональных высокоинтеллектуальных кадров».

Э. Гасымов также отметил, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики г-на Ильхама Алиева «О предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в вузы Азербайджанской Республики в 2019/2020 учебном году» 23 студента Бакинской Высшей Школы Нефти, которые на вступительных экзаменах показали самые высокие результаты по первой группе специальностей, были удостоены Президентской стипендии.

«В этом году абитуриенты, набравшие самые высокие баллы по первой группе специальностей, опять выбрали БВШН для учебы.103 студента, поступивших в вузы в 2019/2020 учебном году, набрали более 650 баллов. В этом учебном году, как это было и в предыдущие годы, у двух факультетов БВШН - «Информационная безопасность» и «Инженерия по автоматизации процессов» - были самые высокие проходные баллы среди университетов страны - 673,5 и 657,8 балла соответственно.

Следует также отметить, что все выпускники школы работают в международных, транснациональных и местных нефтегазовых компаниях», сказал он.

Во время мероприятия были показаны видео фрагменты из оперетты «Не та, так эта», которая была поставлена студентами БВШН в этом году. Затем состоялось награждение коллектива, участвующего в постановке оперетты.

В рамках мероприятия студенты, получившие право на участие в Магистерской программе «По передаче технологических знаний», являющейся совместным проектом программы Erasmus +, компании TechnipFMC и Фонда Гейдара Алиева, провели презентации.

Затем началась вторая, художественная часть мероприятия. Репертуары, исполненные студентами БВШН и Азербайджанской национальной консерватории , вызвали восторг у участников мероприятия.

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