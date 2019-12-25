Завтра днем в Баку сохранится теплая погода

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман, морось. Южный ветер во второй половине дня сменится северо-западным ветром, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью 6-8, днем 13-17, в Баку ночью 6-8, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 757 до 754 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 65-75, днем 55-65%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Но утром и вечером в некоторых северных и западных районах ожидается дождь, в горных районах - снег. В некоторых местах туман. Ветер западный.

Ночью 0-5, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

Завтра слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метечувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Юсиф Агаев.)

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