В Азербайджане наблюдается аномально теплая для декабря погода

25 декабря 2019 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдается аномально теплая погода для декабря.

Об этом на брифинге сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает в среду Trend.

Она отметила, что такая погода больше характерна для конца октября, первой декады ноября: «Средняя температура воздуха на 3-4 градуса выше многолетней нормы. Самая высокая температура в этом месяце была вчера – 24 декабря, и составила 15,4 градуса, что на 6,2 градуса выше климатической нормы».

Тагиева напомнила, что за последние 20 лет рекордный показатель с температурой воздуха 22,5 градуса был зафиксирован 18 декабря 2003 года: «В сравнении с многолетней нормой осадков тоже выпало мало. В большинстве районов их объем составил всего 6-54% месячной нормы. Только на Абшеронском полуострове объем осадков был близким к климатической норме (76-115%)».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Азербайджане ожидается снегопад
Общество 24 декабря 14:01
Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане
Общество 22 декабря 14:02
Названы причины густого тумана в Баку
Общество 19 декабря 11:07
Завтра в Баку до 14 градусов тепла
Общество 16 декабря 14:39
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди, туман
Общество 15 декабря 14:32
Завтра в Азербайджане будет до 13 градусов тепла
Общество 14 декабря 13:54
Лента новостей
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение
Бизнес 15:35
Лейла Мамедова: C сетью «Kənddən Şəhərə» сотрудничает более 200 фермеров
Бизнес 15:34
В Баку почтут память солистки легендарной рок-группы "Roxette" Мари Фредрикксон
Социум 15:22
Туркменистан развивает каракулеводство
Бизнес 15:19
Азербайджан снизил пошлину за многоразовые визы для граждан США и Кореи
Туризм 15:16
По железной дороге БТК проследовал 10-тысячный контейнер
Транспорт 15:15
Севиндж Фаталиева: Уходящий год вошел в историю Азербайджана как еще один год развития и прогресса
Политика 15:13
Египет планирует сменить имидж дешевого пляжного направления
Арабские страны 15:06
Посол Турции завершает дипмиссию в Туркменистане
Туркменистан 15:03