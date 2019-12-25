В горных и предгорных районах Азербайджана уменьшилось число морозных, снежных дней

БАКУ/Trend/ - В горных и предгорных районах Азербайджана наблюдается уменьшение числа морозных, снежных дней.

Об этом на брифинге сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает в среду Trend.

По ее словам, была проанализирована ежедневная информация за период 1992-2019 годов. За указанный период было установлено уменьшение морозных, снежных дней.

Тагиева добавила, что снежных и морозных дней стало меньше в Шеки-Загатальском регионе, Габале, Малом Кавказе, Дашкесан-Гедабейской зоне.

Директор департамента подчеркнула, что за последние 30 лет больше всего осадки уменьшились в западном регионе, однако на прибрежных территориях страны произошло незначительное увеличение объема осадков.

Тагиева добавила, что уменьшение снежных, морозных дней означает, что снежные запасы, которые питают горные реки страны, будут таять. За последние 10 лет объем осадков на территориях, где формируются горные реки, в среднем уменьшился на 8,7 процентов.

Отметив, что в Азербайджане население привыкло к умеренной зиме, Тагиева сказала, что в Баку бывает мало дней в году, когда температура опускается ниже 0 градусов.

(Автор: Ильхама Исабаланва. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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