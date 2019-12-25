Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Алжира (ФОТО) (версия 2)

25 декабря 2019 17:05 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 10:49)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Алжира Салимы Абдельхак, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Посол Салима Абдельхак обошла строй почетного караула.

Посол вручила Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив, что является первой женщиной-послом Алжира в нашей стране, Салима Абдельхак сказала, что Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева достиг успехов во внешнеполитической сфере, и передала поздравления по этому случаю. Она подчеркнула, что волшебная красота Баку очаровывает приезжающих сюда туристов, и происходящие здесь очень большие процессы развития производят глубокое впечатление.

Посол также с удовлетворением отметила высокий уровень организации важных международных мероприятий в Азербайджане.

Салима Абдельхак подчеркнула, что как женщина-посол гордится деятельностью Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой во имя развития Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в области экономики, торговли, туризма, науки, образования, студенческих обменов и других сферах.

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  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Алжира (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Алжира (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Алжира (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Алжира (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Алжира (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Алжира (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Алжира (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Алжира (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Алжира (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Алжира (ФОТО) (версия 2)
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