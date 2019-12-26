Cостояние здоровья Огтая Гюльалыева улучшается

26 декабря 2019 09:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В состоянии Огтая Гюльалыева, который находится на лечении в Американской клинике в Стамбуле, наблюдаются изменения в лучшую сторону.

Как передает Trend, его жена Фируза Гюльалыева сообщила, что больше недели у О.Гюльалыева не повышается температура, снижен уровень креатинина в почках и он стал лучше дышать.

"Он уже открыл левый глаз. По словам врачей, очень много шансов на то, что он выйдет из комы, но нужно время", - сказала она.

Напомним, что 29 октября в 17:20 на территории Насиминского района - на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина таксист Кянан Абдуллаев на автомобиле Hyundai Accent сбил переходившего дорогу пешехода, правозащитника Огтая Гюльалыева.

В результате у правозащитника, получившего тяжелые повреждения, произошло кровоизлияние в мозг. В настоящее время его лечение продолжается при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Американской клинике в Турции.

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