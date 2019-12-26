Бакинский метрополитен готовит праздничные сюрпризы для жителей и гостей столицы

26 декабря 2019 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом ЗАО «Бакинский метрополитен» готовит особые проекты для поздравления пассажиров, сообщает в четверг Trend со ссылкой метрополитен.

В течение четырех дней на первом пути станции «Ичеришехер» будет демонстрироваться поезд из ретро-вагонов, украшенных новогодней атрибутикой. Все смогут любоваться этим поездом и сделать памятные фотографии на его фоне. На встречу с пассажирами придут главные герои новогоднего праздника – Дед Мороз и Снегурочка.

В вестибюле станции «Ичеришехер» жителям и гостям столицы будет представлено интересное новогоднее шоу с участием клоунов, фокусников, иллюзионистов. Новогоднее празднество будет проводиться два дня - 29 и 30 декабря. За эти два дня на платформе станции «Ичеришехер» и в ретро-вагонах сотрудники метро преподнесут маленьким пассажирам подарки.

В преддверии Нового года на станциях метро, расположенных в центре Баку, будут организованы концертные программы. В этот раз в них тоже будут новшества.

29 и 30 декабря с 12:30 до 14:00 инструментальный ансамбль «Шаган» представит настоящее праздничное представление на станциях «28 Мая», «Сахиль» и «Ичеришехер».

В этом году Бакметрополитен сделает еще один сюрприз пассажирам - с 30 декабря по 1 января объявлять названия станций будут известные в стране работники культуры.

В праздничные дни ЗАО «Бакинский метрополитен» будет работать в усиленном режиме.

К работе на станциях, которые расположены в центре города и на которых пройдут массовые праздничные мероприятия, будут привлечены дополнительные сотрудники.

Предусмотрены запасные поезда на случай необходимости.

«Кроме того, в связи с массовыми праздничными мероприятиями и фейерверком, которые будут организованы в столице 31 декабря, вход на станции метрополитена будет открыт для пассажиров до 01:00», - сообщили в ЗАО.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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