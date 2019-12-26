Вице-президент НАНА: Раздутые штаты и параллельные структуры должны быть сокращены

26 декабря 2019 12:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев разрабатывает реформы в этой организации. В данной связи планируется внедрение ряда нововведений в различных областях Академии.

Об этом сообщил Trend вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли.

Вице-президент сказал, что в НАНА не планируются массовые сокращения: «Там, где существуют параллельные структуры, какие-либо раздутые штаты, планируется их сокращение. Нет необходимости создавать ажиотаж по поводу массовых сокращений в академии. В НАНА проводятся работы по обновлению».

Габибейли добавил, что вопрос консолидации научных учреждений не будет обсуждаться на общем собрании НАНА 28 декабря: «Эта встреча решит проблемы реформирования организационной структуры Президиума Академии. На этой встрече будут приниматься решения о формировании и стимулировании персонала, что ознаменует начало нового этапа в истории Академии».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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