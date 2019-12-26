Подготовлена стратегия развития НАНА Азербайджана на 2020-2025 годы

БАКУ/Trend/ - Подготовлена стратегия развития Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) на 2020-2025 годы.

Об этом в четверг сказал Trend вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

По его словам, это было необходимо для проведения реформ и применения ряда инноваций в Академии: «Рабочая группа под руководством президента НАНА - академика Рамиза Мехтиева разработала стратегию развития НАНН на 2020-2025 годы. Пятилетняя стратегия была обсуждена на общем собрании. Это начало нового этапа реформ в Академии. После принятия Стратегии начнется новая волна реформ».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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