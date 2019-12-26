В Германии открылся еще один Дом Азербайджана (ФОТО)

26 декабря 2019 12:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 25 декабря в германском городе Кельн был открыт еще один из домов Азербайджана, представляющих важное значение для единства наших соотечественников, проживающих за рубежом.

Как сообщает Trend, Кельнский дом Азербайджана, созданный по инициативе и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой в соответствии со Стратегической дорожной картой комитета, передан в распоряжение наших соотечественников. Дом Азербайджана в Кельне, как и в других городах, является местом открытых обсуждений, встреч не только для наших соотечественников, но и всех, кто любит Азербайджанское государство и народ, с уважением относится к нашим национальным интересам.

В церемонии открытия принимали участие делегация Государственного комитета по работе с диаспорой, представители посольства Азербайджана в Германии, члены Альянса азербайджанцев Германии, активисты диаспоры, наши соотечественники, представители
общественности и СМИ.

Выступавшие на мероприятии говорили о значении домов Азербайджана, подчеркнули, что эти дома особенно важны для единства, взаимодействия наших соотечественников, которые в свою очередь отметили, что создание домов служит примером внимания и заботы нашего государства об азербайджанцах, проживающих за рубежом.

Мероприятие продолжалось концертной программой, состоящей из азербайджанской музыки.

Напомним, что еще один Дом Азербайджана в Германии был открыт 24 декабря в Берлине.

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  • В Германии открылся еще один Дом Азербайджана (ФОТО)
  • В Германии открылся еще один Дом Азербайджана (ФОТО)
  • В Германии открылся еще один Дом Азербайджана (ФОТО)
  • В Германии открылся еще один Дом Азербайджана (ФОТО)
  • В Германии открылся еще один Дом Азербайджана (ФОТО)
  • В Германии открылся еще один Дом Азербайджана (ФОТО)
  • В Германии открылся еще один Дом Азербайджана (ФОТО)
  • В Германии открылся еще один Дом Азербайджана (ФОТО)
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