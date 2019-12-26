Управление образования о числе трудоустроенных в Баку учителей

БАКУ /Trend/ - В этом году в общеобразовательные учреждения при Управлении образования по г. Баку на работу на постоянной основе были приняты 943 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление.

На основе срочного договора были трудоустроены 1 662 человека.

Также были заключены временные трудовые договора с 563 учителями, достигшими соответствующего возрастного ценза.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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