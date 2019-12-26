Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти из Нигерии исполнили песню «Сары гялин» (ВИДЕО)

Студенты из Нигерии, обучающиеся в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН), исполнили легендарную азербайджанскую народную песню «Сары гялин».

На мероприятии, проведённом в Бакинской Высшей Школе Нефти по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, студенты 2 курса факультета нефтегазовой инженерии Иняма Сомточукву Чидинма и Эзинне Эзума Чессика и студенты 3 курса факультета химической инженерии Гусейнли Гюнель и Аскерзаде Нилуфер исполнили народную песню «Сары гялин» перед зрителями.

Иностранные студенты готовились три дня, чтобы научиться петь эту песню на азербайджанском языке.

Они отметили, что во время обучения в БВШН они близко познакомились с азербайджанским языком и историей и что они были глубоко впечатлены национальными духовными ценностями нашей страны.

«Слова и музыка песни «Сары гялин» очень красивы. История этой народной песни тоже очень интересная. В целом, Азербайджан имеет богатую историю, национальную музыку и национальные танцы. И мы изучаем их, потому что любим их», - сказала Иняма Сомточукву Чидинма.

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