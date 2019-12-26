Взносы за обязательное медицинское страхование в Азербайджане будут ежемесячно взиматься с зарплаты

БАКУ/Trend/ - Взносы за обязательное медицинское страхование в Азербайджане, как и налоги, будут ежемесячно взиматься с заработной платы.

Об этом сказал председатель Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, независим от того, с какого региона начнется применение системы обязательного страхования, страховые взносы у всего населения буду взиматься с первого апреля 2020 года.

Алиев добавил, что со следующего года с зарплаты лиц, занятых в государственном нефтяном сектора будет удерживаться взнос в размере два процента от заработной платы и два процента из фонда заработной платы работодателя: «К лицам, занятым в частном сектора, на следующий год принято решение об уступке. Этот вопрос не предусматривался в прежнем законе. По новому закону, один процент будет удерживаться от заработной платы работника и один процент - от фонда заработной платы работодателя. Другое новшество в том, что если зарплата гражданина до восьми тысяч манатов, то будут применены указанные проценты. Для той части населения, у которой зарплата выше восьми тысяч манатов, будет применяться ставка 0,5 процентов».

Председатель Агентства отметил, что финансовое бремя, связанное с применением системы обязательного медицинского страхования в первом квартале следующего года государство взяло на себя. Он напомнил, что в старом варианте закона «Об обязательном медицинском страховании» за оказание услуг по страхования подразумевался взнос в размере 20 манатов с человека. В последнем, принятом варианте закона, сумма этих средств составила 90 манатов. Поэтому из госбюджета следующего года для 10-миллионного населения страны будут выделены средства в размере 900 миллионов манатов».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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