Япония передала России землю с могилы Рихарда Зорге

26 декабря 2019 15:17 (UTC+04:00)

Япония передала России землю с могилы советского разведчика Рихарда Зорге в рамках акции "Горсть памяти". Как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил журналистам замглавы Минобороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.

Министерство обороны РФ также получило землю с братских могил советских воинов из Азербайджана, Испании, Китая, Литвы, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, Таджикистана, Швеции и Финляндии.

"Всего планируется привезти землю (с могил) из более чем 40 стран", - добавил генерал, поблагодарив зарубежных партнеров "за вклад в работу по увековечению памяти советских воинов, отдавших жизни за защиту своей страны".

В дальнейшем кисеты с землей поместят в латунные гильзы артиллерийских снарядов и установят на территории главного храма ВС РФ в Подмосковье.

Зорге действовал в качестве резидента нелегальной советской разведки в Японии в 1933-1941 годах. В октябре 1941 года он был арестован японской контрразведкой, затем признан виновным в шпионаже и казнен в ноябре 1944 года.

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